أخبار اليمن : توقعات بأجواء باردة وأمطار متفرقة

توقعات بأجواء باردة وأمطار متفرقةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة في خمس محافظات، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من تسع محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة في محافظات ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، الحديدة، إب وتعز.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 5 في ذمار، 6.8 في البيضاء، 8.3 في صنعاء، 9 في قاع البون ـ عمران.

ودعا المواطنين خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

ونبه المركز من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب على الطرقات الجبلية.