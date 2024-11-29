أخبار اليمن : 100 شهيد خلال يوم في شمال غزة

100 شهيد خلال يوم في شمال غزةأعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، مساء الجمعة، استشهاد نحو 100 فلسطيني بمجازر إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية في جباليا وبيت لاهيا، ليصل الإجمالي إلى 2700 منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل في بيان: “استشهد نحو 100 فلسطيني في مجازر إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية في جباليا وبيت لاهيا، قرابة 75 منهم نتيجة قصف منزلين لعائلة أحمد والبابا، فيما استشهد الباقون بمناطق متفرقة”.

وأضاف بصل: “وصل عدد الشهداء منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة إلى 2700 فلسطيني، إضافة إلى 10 آلاف مصاب”.

وتابع: “ما يجري كارثة وإبادة جماعية، حيث لا يوجد من يغيث المواطنين هناك”.

وأشار إلى أن “عائلات كثيرة تقصف كل يوم ومصيرها مجهول، وكثير من الأحداث التي تجري لا نعلم عنها شيئا، إذ لا يستطيع المواطنون الخروج من هناك”.

وبيّن بصل أن “الاحتلال يستهدف أي تحركات للفلسطينيين خارج المنازل سواء كانت لتعبئة مياه أو البحث عن طعام أو جمع حطب”.

ولفت إلى أنه “قبل ساعات ونتيجة قصف إسرائيلي استشهد الطبيب أحمد زياد الكحلوت رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى كمال عدوان، بينما كان متجها إلى المستشفى لأداء مهامه الإنسانية”.

وأوضح أن “الدفاع المدني ما يزال معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك دون رعاية إنسانية وطبية”.

وأردف: “جيش الاحتلال هاجم طواقم الدفاع المدني شمال قطاع غزة في 23 أكتوبر الماضي وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم”.

وكانت وزارة الصحة قالت إن 33 شهيدا، و137 مصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد ثلاث مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.