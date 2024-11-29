أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44363

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 44363أعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 44 ألفاً و363 شهيداً و105 آلاف و70 مصاباً.

وذكرت الوزارة في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 33 شهيدا، و137 مصاباً.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ420 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 في المئة من السكان.