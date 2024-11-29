أخبار اليمن : الأونروا: غزة تشهد أشد قصف منذ الحرب العالمية الثانية

الأونروا: غزة تشهد أشد قصف منذ الحرب العالمية الثانيةأكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن قطاع غزة يشهد منذ أكتوبر 2023، أشد قصف استهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضافت الأونروا، في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، أن هذه هي المرة الثانية التي تتجدد فيها المناسبة مع استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة دون رادع دولي.

وأشارت الوكالة الأممية، إلى أن محنة اللاجئين الفلسطينيين تظل أطول أزمة لاجئين لم تحل في العالم، داعية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في القطاع.

وفي وقت سابق، حذرت الأونروا أن ظروف البقاء على قيد الحياة تتضاءل لنحو 65 إلى 75 ألف شخص يقدر أنهم ما زالوا في شمال غزة.

وبيّنت الوكالة الأممية عبر موقع إكس أن "من بين 91 محاولة قامت بها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر في الفترة من 6 أكتوبر/تشرين الأول إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت إسرائيل الموافقة على 82 محاولة وعرقلت 9 محاولات أخرى".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ420 على التوالي جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار يستهدف النازحين والمدنيين، وحصار لمحافظة شمال غزة لأكثر من 53 يوما، في ظل ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق السكان.