أخبار اليمن : 74 شهيداً وجريحاً في قصف على بيروت

74 شهيداً وجريحاً في قصف على بيروتاُستشهد 11 لبنانياً وأصيب 63 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في منطقة البسطة وسط بيروت.

وذكرت الصحة اللبنانية، أن غارة الكيان الإسرائيلي على منطقة البسطة الفوقا في بيروت، أدت في حصيلة ثانية محدثة إلى استشهاد 11 شخصا، بالإضافة إلى أشلاء رفعت كمية كبيرة منها وسيتم تحديد هوية أصحابها، على أن يتم حصر العدد النهائي بعد إجراء فحوص الحمض النووي، كما أصيب 63 شخصا بجروح، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن العاصمة بيروت استفاقت على مجزرة مروعة، حيث دمر الطيران الإسرائيلي مبنى سكنيا مؤلفا من ثماني طوابق، بخمسة صواريخ، في شارع المأمون بمنطقة البسطة، كما أدى العدوان إلى تضرر عدد كبير من المباني المحيطة.

وأظهرت مقاطع بثتها عدد من وسائل الإعلام اللبنانية مبنى واحدا على الأقل منهارا وعددا من المباني الأخرى تعرض لأضرار جسيمة.

يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ بداية أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون شخص.