أخبار اليمن : احذروا الطقس.. أمطار غزيرة وأجواء باردة

احذروا الطقس.. أمطار غزيرة وأجواء باردةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء باردة في 5 محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحيانا على محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، لحج والحديدة ومرتفعات وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات عمران، صنعاء، ذمار، الضالع، أبين، عدن، شبوة وغرب مأرب والجوف والسواحل الشرقية والجنوبية.

وحسب المركز قد تكون الأجواء باردة في محافظات ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران وصعدة ودرجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 4ـ 8 درجات مئوية.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ريمة: 46.3ملم، تعز الحوبان: 35.5، حجة: 23.4، الحديدة الكدن: 22.5، إب: 16.3، صنعاء حدة: 7.9، الضالع: 5.9، أبين: 5.1، المحويت: 2.5 ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج محطات الرصد شملت أجزاء من محافظات صعدة، عمران، ذمار، لحج، عدن، شبوة ومأرب.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب خاصة على الطرقات الجبلية.

ودعا المواطنين في المناطق الجبلية خصوصاً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.