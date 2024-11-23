أخبار اليمن : 17 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة

17 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة
استشهد وأصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين، فجر وصباح اليوم، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 17 فلسطينًّا على الأقل استشهدوا بينهم أطفال وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منازل وشققًا سكنية في قطاع غزة شملت حي الزيتون، ومخيم النصيرات، وخان يونس، ومنطقة الشيخ ناصر، بالإضافة إلى محيط خيام النازحين في مخيم خان يونس.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه الدموية على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، متسببا في مجازر مروعة وجرائم حرب أزهقت أرواح الآلاف بين شهيد وجريح ومفقود.
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