«بترمي كنز في الزبالة»… الليمون البايظ كنز في بيتك… مش هتخطر على بالك استخداماته

الرياض - كتبت رنا صلاح - هل توقفت يوما عند بقايا الليمون في مطبخك و اردت التخلص منها فورا ربما لم تخطر لك الفكرة ان هذا الليمون البايظ يخفي بين قشرته العتيقة اسرارا و فوائد قد تغير مفهومك تماما عن النفايات المنزلية فالليمون ليس مجرد ثمرة نستخدمها في الطعام و العصير فقط بل هو مصدر طبيعي متعدد الاستخدامات يمكن ان يتحول الى اداة فعالة في التنظيف و التعقيم بل و حتى في التخلص من الروائح المزعجة هيا نستكشف معا كيف يمكن لليمون البايظ ان يصبح كنزا ثمينا في منزلك بدلا من ان يكون عبئا.

الليمون البايظ في التنظيف و التعقيم

حتى و ان بدا الليمون غير صالح للاكل بسبب التعفن فانّه لا يزال يحمل خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا تساعد في تنظيف و تعقيم مختلف انحاء المنزل.

على سبيل المثال يمكن عصر الليمون مع ماء التنظيف و مسح الارضيات و الاسطح به مما يضفي لمسة من النظافة و يقتل الجراثيم بفعالية بالاضافة الى ذلك يعتبر الليمون وسيلة فعالة لامتصاص الروائح الكريهة خصوصا عند وضعه داخل الثلاجة حيث يساهم في التخلص من الروائح غير المرغوبة الناتجة عن تخزين الطعام.

استخدامات اضافية لليمون البايظ

كما يمكن الاستفادة من عصير الليمون في تنظيف الاواني المنزلية اذ يضاف الى سائل غسل الصحون لتعزيز ازالة الدهون و البقع الصعبة و بهذا الشكل يمكن تحويل الليمون البايظ من نفاية الى مادة طبيعية توفر الوقت و المال في التنظيف بالاضافة الى المساهمة في تقليل الهدر المنزلي.