الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الارتفاع المتكرر في أسعار الخضروات، تلجأ الكثير من الأسر إلى شراء البامية في موسمها وتخزينها للاستخدام لاحقًا، خصوصًا أن هذه الخضار المحبوبة تدخل في العديد من الأطباق المصرية الشهية، مثل طاجن البامية باللحم أو البامية بالطشة ولكن، تبقى المشكلة في كيفية تخزين البامية دون أن يتغير طعمها أو قوامها، إذ تعاني الكثير من السيدات من فقدان البامية لقوامها الطبيعي بعد خروجها من الفريزر، فتذبل أو تفقد مذاقها، وفي هذا المقال، نقدم لكِ حيلة بسيطة وفعالة تجعل البامية تحتفظ بطراوتها ونكهتها حتى بعد أشهر من التخزين.

“هتندمي لو معرفتش السر!”.. طريقة تخزين البامية بدون ما تسيح أو تغيّر طعمها حتى بعد شهور.. جربيها وشوفي الفرق بعينك!!

قبل أن تفكري في وضع البامية داخل أكياس بلاستيكية وتخزينها مباشرة في الفريزر، عليك اتباع خطوة أساسية يغفل عنها الكثيرون، وهي ما يمكن أن نطلق عليه اسم “الجسر الذهبي” لحماية البامية من التلف وتتمثل هذه الخطوة في عملية بسيطة تعرف باسم “التفويح”، وهي غلي كمية من الماء مع رشة بسيطة من الملح، ثم سلق البامية في الماء المغلي لمدة دقيقة واحدة فقط.

بعد هذه الدقيقة، يتم إخراج البامية سريعًا ووضعها في وعاء مملوء بالماء البارد أو المثلج، لتوقيف عملية الطهي مباشرة، مما يحافظ على لون البامية وقوامها الطبيعي.

طريقة التخزين الصحيحة بعد التفويح

بعد تبريد البامية جيدًا، يتم تصفيتها من الماء تمامًا باستخدام مصفاة واسعة، ثم تُترك في الهواء الطلق لمدة ساعة حتى تجف، وبعد ذلك، يمكنك توزيعها في أكياس محكمة الغلق ووضعها في الفريزر، عند الاستخدام، ستلاحظين أنها لا تزال تحتفظ بقوامها المقرمش ونكهتها الطبيعية وكأنها طازجة تمامًا.

نصائح إضافية للحصول على أفضل نتيجة

احرصي على اختيار بامية خضراء طازجة وخالية من البقع أو الطراوة الزائدة

لا تطيلي مدة السلق حتى لا تصبح لينة وتفقد فائدتها

تجنبي تقطيع البامية قبل السلق، فذلك يساعدها على الاحتفاظ بقيمتها الغذائية